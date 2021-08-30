В Польше заявили о наличии у России планов на «Северный поток — 3»

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Варшава опасается российского газопровода «Северный поток — 2», а также якобы планируемого «Северного потока — 3». Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в понедельник, 30 августа.

— Россия довела дело «Северного потока — 2» до конца... (Президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток — 2» «Северным потоком — 3», — рассказал экс-политик.

Под новым «потоком» Шереметьев подразумевает наплыв мигрантов на Польшу, который Москва якобы организует для того, чтобы нанести ущерб интересам Варшавы, отмечает РИА Новости со ссылкой на Do Rzeczy.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.