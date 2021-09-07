Более 20 тысяч пар поженились в Шипиловском отделе ЗАГС за пять лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Шипиловский проезд, 27 Карта всех событий

Более 20 тысяч пар зарегистрировали свои отношения в Шипиловском отделе ЗАГС за пять лет его работы. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева.

— С самого открытия Шипиловский отдел ЗАГС стал очень востребован среди граждан. В первый год работы было зарегистрировано более 3,5 тысячи браков. К пятилетнему юбилею количество созданных в нем семей составило более 20 тысяч, количество всех актов гражданского состояния — более 27 тысяч, — рассказала она, отметив, что Шипиловский отдел ЗАГС ежегодно входит в пятерку самых популярных мест для регистрации брака.

Шипиловский отдел ЗАГС открылся ровна пять лет назад — 7 сентября 2016 года. Для него было специально спроектировано и построено отдельное здание возле любимого среди молодоженов и свадебных фотографов музея-заповедника «Царицыно».

До 2019 года в ЗАГСе можно было зарегистрировать брак с иностранцами. За время работы в нем узаконили отношения 3,5 тысячи пар, в котором один из супругов являлся гражданином другого государства. Молодожены из дальнего зарубежья приняли участие в создании уникальной коллекции, рассказывающей о свадебных традициях разных народов мира. Музей свадебной атрибутики хранит сувениры из 22 государств.

Сотрудники Шипиловского отдела ЗАГС по просьбам молодоженов проводят выездные церемонии в исторических залах Большого дворца музея-заповедника «Царицыно». С 2017 года было проведено более 850 таких торжеств, пишет официальный сайт мэра Москвы.