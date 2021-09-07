Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 20 тысяч пар поженились в Шипиловском отделе ЗАГС за пять лет

Анастасия Колоскова

Город
Более 20 тысяч пар поженились в Шипиловском отделе ЗАГС за пять лет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Шипиловский проезд, 27 Карта всех событий

Более 20 тысяч пар зарегистрировали свои отношения в Шипиловском отделе ЗАГС за пять лет его работы. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева.

— С самого открытия Шипиловский отдел ЗАГС стал очень востребован среди граждан. В первый год работы было зарегистрировано более 3,5 тысячи браков. К пятилетнему юбилею количество созданных в нем семей составило более 20 тысяч, количество всех актов гражданского состояния — более 27 тысяч, — рассказала она, отметив, что Шипиловский отдел ЗАГС ежегодно входит в пятерку самых популярных мест для регистрации брака.

Шипиловский отдел ЗАГС открылся ровна пять лет назад — 7 сентября 2016 года. Для него было специально спроектировано и построено отдельное здание возле любимого среди молодоженов и свадебных фотографов музея-заповедника «Царицыно».

До 2019 года в ЗАГСе можно было зарегистрировать брак с иностранцами. За время работы в нем узаконили отношения 3,5 тысячи пар, в котором один из супругов являлся гражданином другого государства. Молодожены из дальнего зарубежья приняли участие в создании уникальной коллекции, рассказывающей о свадебных традициях разных народов мира. Музей свадебной атрибутики хранит сувениры из 22 государств.

Сотрудники Шипиловского отдела ЗАГС по просьбам молодоженов проводят выездные церемонии в исторических залах Большого дворца музея-заповедника «Царицыно». С 2017 года было проведено более 850 таких торжеств, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
бракосочетаниярегистрация браковЗАГСы Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте