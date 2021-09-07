Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москомархитектура согласовала проект дома по реновации в Южном Медведково

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Москомархитектура согласовала проект дома по реновации в Южном Медведково
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Полярная улица, 17к1Карта всех событий

Москомархитектура утвердила проект дома по реновации жилищного фонда Москвы в районе Южное Медведково. Фасады здания выполнят в камне натурального цвета. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что площадь новостройки составит около 11 тысяч квадратных метров. Строительство дома предусмотрено на Полярной улице в Северо-Восточном административном округе (СВАО) города.

— Облицовку фасадов выполнят декоративным искусственным камнем натурального оттенка, акцентами станут серые фиброцементные плиты в районе оконных проемов. Остекление балконов и лоджий —алюминиевые витражные конструкции, — рассказал специалист.

В двухсекционной многоэтажке отделка каждого подъезда будет выполнена бетонной плиткой с противоскользящей поверхностью. На фасадах предусмотрены короба под кондиционеры в едином стиле.

Сергей Кузнецов подытожил, что во дворе дома установят спортивные и детские площадки, а также благоустроят территорию.

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе столичного Управления Росреестра рассказали, что Проспект Вернадского занял первое место среди районов Москвы по количеству учтенных жилых объектов, построенных в рамках программы реновации.

Читайте также:
Реновациярайон Южное Медведковофасад дома
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте