Москомархитектура согласовала проект дома по реновации в Южном Медведково

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Полярная улица, 17к1 Карта всех событий

Москомархитектура утвердила проект дома по реновации жилищного фонда Москвы в районе Южное Медведково. Фасады здания выполнят в камне натурального цвета. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что площадь новостройки составит около 11 тысяч квадратных метров. Строительство дома предусмотрено на Полярной улице в Северо-Восточном административном округе (СВАО) города.

— Облицовку фасадов выполнят декоративным искусственным камнем натурального оттенка, акцентами станут серые фиброцементные плиты в районе оконных проемов. Остекление балконов и лоджий —алюминиевые витражные конструкции, — рассказал специалист.

В двухсекционной многоэтажке отделка каждого подъезда будет выполнена бетонной плиткой с противоскользящей поверхностью. На фасадах предусмотрены короба под кондиционеры в едином стиле.

Сергей Кузнецов подытожил, что во дворе дома установят спортивные и детские площадки, а также благоустроят территорию.

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе столичного Управления Росреестра рассказали, что Проспект Вернадского занял первое место среди районов Москвы по количеству учтенных жилых объектов, построенных в рамках программы реновации.