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Эксперт рассказал, повлияет ли удаленка на платежку за электроэнергию

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, повлияет ли удаленка на платежку за электроэнергию
Фото: pixabay.com

На сумму в платежке за электричество влияют такие факторы, как погода на улице и продолжительность дня. Поэтому, если в семье кто-то работает на удаленке, а еще ребенок получает знания на домашнем обучении, платежка не изменится. Но, если все равно хочется сэкономить на оплате за ЖКХ, можно заряжать технику ночью и пользоваться энергоэффективными приборами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев.

По его словам, цена на электроэнергию для граждан не изменилась с 1 сентября, поэтому и ожидать увеличения платежа не стоит даже для тех потребителей, чьи дети начали учебный год дома.

— Для учащихся или работающих онлайн мерами экономии могут быть не только разумное чередование онлайн- и офлайн-занятий, но и использование энергоэффективного оборудования, а также ноутбуков, которые могут заряжаться в ночные часы по низкому тарифу аналогично смартфонам, — сказал эксперт.

Он отметил, что для россиян климатические условия, уровень освещенности и температура воздуха на улице имеют большее влияние на потребление электроэнергии, чем частичный перевод учеников в онлайн. Поэтому важно следить за сохранением тепла и экономией электроэнергии, что в большей мере поможет сократить платеж за используемые энергоресурсы.

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