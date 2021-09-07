Народный календарь. Почему опасно переедать 8 сентября

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8 сентября Православная церковь почитает память раннехристианской мученицы Наталии. В народном календаре дата 8 сентября — Наталья Овсяница, Наталья и Адриан, Натальин день. Люди не должны в этот день переедать. Нужно постараться съесть столько, сколько того требует ваш организм. В этот день лень попадает под запрет. Запрещается ссориться, сквернословить и обижаться на кого-либо.

Приметы погоды

Гром гремит — к теплой осени.

Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.

Много рябины — скоро наступят холода.

Праздники

Международный день грамотности

Международный день грамотности — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и необходимости укрепления усилий по ее распространению.

Главная цель даты — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности (одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО) как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Международный день солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов, отмечаемый ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на IV Конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции, съезды, на которых собираются журналисты из разных стран. На этих праздничных конференциях они не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма опасный труд.

День финансиста в России

Дата для празднования была выбрана в связи с тем, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов.

Еще в первой половине XIX века граф Канкрин, один из самых видных и наиболее выдающихся российских министров финансов, который занимал этот пост 21 год, предельно четко сформулировал: «Защита финансов — это защита жизненной силы существования государства».

Подробнее — в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно переедать 8 сентября

События

Во Флоренции установлена скульптура Давида — шедевр гениального Микеланджело

Давид — мраморная скульптура библейского юноши-героя работы Микеланджело, впервые представшая перед очами изумленной флорентийской публики на площади Синьории 8 сентября 1504 года. Перевозкой гигантской статуи на место установки, выбранное ее создателем, руководил Леонардо да Винчи.

В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор

Казанский собор в Санкт-Петербурге (собор Казанской иконы Божией Матери) — выдающийся памятник русской архитектуры начала XIX века и один из крупнейших храмов Северной столицы.

Ранее на месте собора стояла небольшая каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, куда в 1737 году был перенесен чтимый образ Казанской иконы Божией Матери. Это был первый православный храм на Невском проспекте.

8 сентября 1801 года состоялась торжественная церемония закладки здания Казанского собора, на которой присутствовал император Александр I. Строительство собора продолжалось 10 лет, в отделке храма использовались в основном отечественные материалы: олонецкий мрамор, выборгский и сердобольский гранит, рижский и пудожский известняк. Впервые в мировой строительной практике была применена металлическая конструкция купола.

Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное стратегическое значение, началось летом 1941 года. На Ленинград шла группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу, немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной.

8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда.

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. По разным данным, за эти годы в городе погибло свыше 1 миллиона человек.

Введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС

8 сентября 1967 года Государственная комиссия приняла с высокой оценкой в постоянную эксплуатацию Братскую гидроэлектростанцию (на реке Ангаре в Иркутской области), ставшую на момент введения в строй крупнейшей в Советском Союзе. Статус крупнейшей в мире она сохраняла до 1971 года.

В наши дни мощности Братской ГЭС обеспечивают ей третье место среди всех ГЭС в России. По этому показателю она уступает только построенным позже Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС. Зато лидирующее положение Братская ГЭС занимает по среднегодовой выработке электроэнергии. И это при том, что ее возводили 50 лет назад.

Родились:

1812-й — Наталья Гончарова, жена русского поэта А. С. Пушкина;

1966-й — Павел Астахов, российский адвокат, телеведущий, государственный деятель, писатель;

1971-й — Владимир Епифанцев, российский актер театра и кино;

1979-й — Пинк (настоящее имя Алиша Мур), американская поп-певица.

Именины отмечают: Роман, Дмитрий, Георгий, Наталья, Петр, Виктор, Адриан.