Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Программа «Московский акселератор» открыла прием заявок для стартапов

Виктория Сикерина

Город
Программа «Московский акселератор» открыла прием заявок для стартапов
Фото: Pexels

Прием заявок на трек Digital Health в рамках программы «Московский акселератор» стартовал в столице. Об этом сообщили во вторник, 7 сентября, в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Цифровые технологии в здравоохранении, фармацевтические инновации, технологии профилактики и мониторинг заболеваний — стартапы таких отраслей смогут принять участие в проекте.

Программа продлится в течение 10 недель. За это время предприниматели поработают с опытными коучами, встретятся с бизнес-партнерами и присоединятся к воркшопам. Самые успешные участники смогут протестировать свои стартапы на площадках партнеров проекта.

Для участия в программе необходимо представить готовую разработку или MVP-продукт (максимально жизнеспособный). Они должны отвечать требованиям «Московского акселератора». Из всех заявок организаторы отберут лишь 30 стартапов.

Руководитель департамента Алексей Фурсин отметил, что программа действует с ноября 2019 года. За это время предприниматели протестировали 210 инновационных разработок.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что отправить заявку на участие можно до 3 октября текущего года.

В субботу, 4 сентября, стало известно, что IV Форум социальных инноваций регионов состоится в Москве в Гостином Дворе. Посетителей ожидают различные активности: VR-экскурсии и проверка здоровья. На площадке 12 стран мира представят проекты для развития социальной сферы города.

Читайте также:
технологииДепартамент предпринимательства и инновационного развитияАлексей Фурсин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте