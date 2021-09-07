Программа «Московский акселератор» открыла прием заявок для стартапов

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Прием заявок на трек Digital Health в рамках программы «Московский акселератор» стартовал в столице. Об этом сообщили во вторник, 7 сентября, в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Цифровые технологии в здравоохранении, фармацевтические инновации, технологии профилактики и мониторинг заболеваний — стартапы таких отраслей смогут принять участие в проекте.

Программа продлится в течение 10 недель. За это время предприниматели поработают с опытными коучами, встретятся с бизнес-партнерами и присоединятся к воркшопам. Самые успешные участники смогут протестировать свои стартапы на площадках партнеров проекта.

Для участия в программе необходимо представить готовую разработку или MVP-продукт (максимально жизнеспособный). Они должны отвечать требованиям «Московского акселератора». Из всех заявок организаторы отберут лишь 30 стартапов.

Руководитель департамента Алексей Фурсин отметил, что программа действует с ноября 2019 года. За это время предприниматели протестировали 210 инновационных разработок.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что отправить заявку на участие можно до 3 октября текущего года.

В субботу, 4 сентября, стало известно, что IV Форум социальных инноваций регионов состоится в Москве в Гостином Дворе. Посетителей ожидают различные активности: VR-экскурсии и проверка здоровья. На площадке 12 стран мира представят проекты для развития социальной сферы города.