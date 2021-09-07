Врач рассказала, кому крайне опасно есть кукурузу

Фото: youtube / Огород, где все растет

Кукурузу можно есть только в умеренном количестве из-за содержания в ней крахмала и белка. При этом ее крайне не рекомендуется есть людям с дивертикулезом, заболеванием кишечника. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, в кукурузе нет глютена, поэтому ее активно используют при приготовлении лепешек и каш. Однако продукт не стоит есть тем людям, которые страдают таким заболеванием, как дивертикулез кишечника.

— Кукуруза имеет плотную внешнюю оболочку. Мы, когда жуем, ленимся. Ее надо долго пережевывать. У тех, у кого есть так называемые выпячивания (в кишечнике при дивертикулезе — прим. «ВМ»), вот эти остатки плотной кожуры попадают в такие мешочки и вызывают воспаление, сильнейшие приступы. Люди попадают с признаком острого живота в больницу. Особенно это касается пожилых людей, — сказала диетолог.

Дианова подчеркнула, что для страдающих дивертикулезом кукуруза должна быть приготовлена только в виде каш. Кроме того, даже тем, кто не имеет такого заболевания, не нужно слишком много есть продукта, который содержит и крахмал, и белок.