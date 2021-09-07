Эксперт объяснил, нужна ли России новая приватизация

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России. Компании с участием государства, по его мнению, менее пластичны из-за бюрократических проволочек. Изменить ситуацию сможет приватизация, которая даст этим предприятиям новых собственников.

Ибрагим Бадалов, экономист, инвестор, трейдер и Юрий Самонкин, президент автономной некоммерческой организации «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог, публицист в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, что сегодня имеется ввиду под приватизацией и кто может стать новыми хозяевами.

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Нужна ли России новая приватизация

— Это скажется негативно. Вспоминаются 90-е годы, и та повальная приватизация, которая произошла в результате неэффективной политики первой администрации президента Ельцина. Кто-то обогатился на закрытии, покупке, перепродаже предприятий и производств, а кто-то терял рабочие места. Сейчас российская экономика потихоньку выкарабкивается после ковидных ограничений, о новой приватизации говорить неуместно. Предположим, что государство сейчас заработает кучу денег, продавая акции в частные компании. А что будет дальше, когда деньги закончатся? На этой истории погорел ЕС – 2008 год, кризис. Говоря гражданским языком: вы имеете свою квартиру, вы ее сдаете и получаете деньги. Но вам говорит экономист: вам нужно продать квартиру, и вы на этом больше заработаете. Но деньги закончатся, а в таких национальных предприятиях как Газпром, которые отвечают за развитие разных сфер, государство более четко контролирует ситуацию, — рассказывает Юрий Самонкин.

Ибрагим Бадалов напоминает, что государство не всегда показывает высокую эффективность в качестве владельца бизнеса.

— В этом случае приватизация может повысить эффективность, расширить производство и открыть рабочие места. Практика показывает, что бизнес эффективнее справляется, чем государство, — считает эксперт. — Сейчас выросло новое поколение предпринимателей, и нужно учитывать прошлые ошибки, когда предприятия уходили за бесценок и к тому, у кого просто были деньги. Сейчас, если продавать по рыночной цене, а не по ликвидационной и передавать предприятие тому, у кого есть опыт, может быть эффект.

Алексей Кудрин опубликовал статью с предложением в одном из журналов и подчеркнул, что активное участие государства не способствует быстрому решению возникающих задач.