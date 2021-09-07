Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснил, нужна ли России новая приватизация

Анна Михалюк

Общество
Эксперт объяснил, нужна ли России новая приватизация
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России. Компании с участием государства, по его мнению, менее пластичны из-за бюрократических проволочек. Изменить ситуацию сможет приватизация, которая даст этим предприятиям новых собственников.

Ибрагим Бадалов, экономист, инвестор, трейдер и Юрий Самонкин, президент автономной некоммерческой организации «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог, публицист в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, что сегодня имеется ввиду под приватизацией и кто может стать новыми хозяевами.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Нужна ли России новая приватизация

— Это скажется негативно. Вспоминаются 90-е годы, и та повальная приватизация, которая произошла в результате неэффективной политики первой администрации президента Ельцина. Кто-то обогатился на закрытии, покупке, перепродаже предприятий и производств, а кто-то терял рабочие места. Сейчас российская экономика потихоньку выкарабкивается после ковидных ограничений, о новой приватизации говорить неуместно. Предположим, что государство сейчас заработает кучу денег, продавая акции в частные компании. А что будет дальше, когда деньги закончатся? На этой истории погорел ЕС – 2008 год, кризис. Говоря гражданским языком: вы имеете свою квартиру, вы ее сдаете и получаете деньги. Но вам говорит экономист: вам нужно продать квартиру, и вы на этом больше заработаете. Но деньги закончатся, а в таких национальных предприятиях как Газпром, которые отвечают за развитие разных сфер, государство более четко контролирует ситуацию, — рассказывает Юрий Самонкин.

Ибрагим Бадалов напоминает, что государство не всегда показывает высокую эффективность в качестве владельца бизнеса.

— В этом случае приватизация может повысить эффективность, расширить производство и открыть рабочие места. Практика показывает, что бизнес эффективнее справляется, чем государство, — считает эксперт. — Сейчас выросло новое поколение предпринимателей, и нужно учитывать прошлые ошибки, когда предприятия уходили за бесценок и к тому, у кого просто были деньги. Сейчас, если продавать по рыночной цене, а не по ликвидационной и передавать предприятие тому, у кого есть опыт, может быть эффект.

Алексей Кудрин опубликовал статью с предложением в одном из журналов и подчеркнул, что активное участие государства не способствует быстрому решению возникающих задач.

Читайте также:
развитиеАлексей Кудрин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте