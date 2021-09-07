Кудрин призвал снизить вмешательство государства в экономику страны

Фото: roscongress.org / Илья Смирнов

В период посткризисного развития России следует сократить госсектор в экономике страны. Подобное мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье, опубликованной в журнале «Компания».

Глава ведомства напомнил, что присутствие государства в экономике страны начало расширяться в период кризиса 2008-2009 годов. Тогда к подобной практике прибегали многие страны. Однако после окончания кризиса такая экономическая стратегия может заключать в себе риски.

По словам Кудрина, кратковременное вмешательство государства в экономику может иметь положительный эффект, но впоследствии госсектор нужно сокращать. История и мировой опыт показывают, что госкомпании редко становятся локомотивами экономики и инициаторами инновационного развития.

К тому же госкорпорации менее «пластичны» с точки зрения управления. Иногда один человек представляет интересы государства более чем в 20 компаниях. Подобная ситуация, по мнению Кудрина, снижает скорость принятия решений и не позволяет решать прорывные задачи.

— Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом, — написал политик.

Также он отметил, что согласно данным Счетной платы, в 2017-2019 годах приватизации подверглись только четверть из включенных в план акций и долей. Это самый низкий показатель за последние десять лет.

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов рассказал «Вечерней Москве», как спрос на нефть скажется на курсе рубля. По его словам, сейчас Россия по добыче нефти догоняет США, и пока это можно назвать положительной динамикой. С точки зрения каких-то перспектив на будущее сейчас сложно давать четкие прогнозы.