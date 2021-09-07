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Московский зоопарк представил «жука-электропряда»

Виктория Сикерина

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Московский зоопарк представил «жука-электропряда»
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Арт-проект «Жук-электропряд» в дополненной реальности представили в столичном зоопарке. Об этом сообщили во вторник, 7 сентября, в пресс-службе зоосада.

Отмечается, что автором произведения искусства стал Аристарх Чернышев. Он представил насекомое в виде замысловатого синтетического организма, получающего зеленую энергию без потребления природных ресурсов.

— «Жук-электропряд» обитает прямо на круге катания: между волками и скалой хищных птиц. Более того, он ползает прямо под вашими ногами. И более того — он невидим, — написали в пресс-службе.

Чтобы увидеть этого жука, необходимо навести на территорию зоопарка смартфон с последней версией приложения Instagram.

На странице в Instagram Московского зоопарка добавили, что арт-объект выполнен в рамках реализации проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города».

В пятницу, 3 сентября, стало известно, что пингвины Гумбольдта переехали из столичного зоопарка в Красноярск на безвозмездной основе.

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