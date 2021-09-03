Пингвины из Московского зоопарка переехали в Красноярск

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Пингвины Гумбольдта переехали из столичного зоопарка в Красноярск на безвозмездной основе. Об этом стало известно в пятницу, 3 сентября.

В течение последнего месяца животные соблюдали режим карантина, а недавно познакомились с новыми соседями — Лоло, Пепе и Мими. Столичные пингвины особенно оценили бассейн и лужайку в новом месте обитания.

Данный вид животных в дикой природе обитает крупными колониями. Из-за этого на протяжении долгих лет зоологи стараются увеличить их стаю.

ФАН добавило, что переезд пингвинов Гумбольда осуществился благодаря реализации программы размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных EAZA.

В пятницу, 3 сентября, в Московском зоопарке установили экоскамейки из переработанного пластика. Для их создания руководство зоосада оборудовало территорию 29 урнами для раздельного сбора мусора. Впоследствии собранные отходы используются повторно.

Осенью режим работы Московского зоопарка изменился. Теперь зоосад работает с 9:00 до 20:00 без выходных.