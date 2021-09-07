Москвичам рассказали, что можно будет выиграть по программе «Миллион призов»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жители Москвы, проголосовавшие онлайн, смогут приобрести шубы, кожаные куртки и даже ювелирные украшения с бриллиантами по программе «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Во вторник, 7 сентября, москвичам подробно рассказали о доступных в рамках проекта подарках.

Директор по маркетингу ювелирной компании SOKOLOV Алексей Карев отметил, что такие поощрения станут отличной мотивацией для участия в электронном дистанционном голосовании. По его словам, онлайн-формат препятствует распространению коронавирусной инфекции и является наиболее безопасным.

— Зачастую люди могут не знать, что инфицированы, и подвергать опасности других. А когда голосование дистанционное, все риски минимизируются, — заявил представить компании.

В рамках акции определят 250 тысяч победителей, среди которых разыграют сертификаты от 10 000 до 100 000 рублей.

Москвичи смогут приобрести на выигранные средства серьги, кольца, браслеты, шубы, пуховики, спортивную экипировку и оборудование.

При этом за баллы можно будет посетить кафе, среди которых «ДжонДжоли», «Чайхона номер один», «Кафе Пушкинъ», «Шинок» и многие другие столичные заведения.

Как сообщает «Газета.Ру», с помощью программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе» жители столицы смогут пополнить баланс карты «Тройка».

В понедельник, 6 сентября, полтора миллиона москвичей зарегистрировались для участия в электронном голосовании на выборах в Государственную думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино.