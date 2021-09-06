Заявку на участие в электронном голосовании подали 1,5 миллиона москвичей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На участие в электронном голосовании на выборах в Государственную думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино зарегистрировались 1,5 миллиона человек.

Принять участие в электронном голосовании смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

В электронном голосовании примет участие и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это удобный и надежный способ реализовать свое избирательное право.

После 13 сентября будут проверены списки избирателей. За несколько дней до начала голосования жители столицы получат итоговое уведомление о включении в список электронных избирателей. Те, кто будут участвовать в выборах онлайн, не смогут получить бумажный бюллетень, так как их исключат из реестра голосующих на избирательных участках.

Также голосующие могут принять участие в программе «Миллион призов», победители которой получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будут голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.