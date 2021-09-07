Прокатчики рассказали, как борются со свалками электросамокатов в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Горожане в социальных сетях жалуются на свалки электросамокатов около их парковок. По их словам, после прогулки технику бросают в кучу и не закрепляют должным образом. Это мешает ходить по улицам, а также пользоваться прокатом. «Вечерняя Москва» узнала у прокатчиков, есть ли проблема в городе со свалками самокатов.

Один из пользователей социальной сети Facebook Игорь Владимиров опубликовал фотографии, на которых самокаты не припаркованы, а навалены друг на друга и закреплены на водосточной трубе. Пользователь отметил, что такая ситуация доставляет неудобство при передвижении пешеходу.

Его поддержали другие участники сообщества. Виталий Забайрачный подчеркнул, что подобная парковка самокатов наблюдается теперь «по всему городу». По его словам, велосипедистам в такой ситуации негде пристегнуть велосипед. А пользователь Александр Савицкий подчеркнул, что нужны правила для организации парковки самокатов, «но не в ущерб, а во благо».

Как рассказали «ВМ» в сервисе аренды самокатов Whoosh, в приложении компании указаны точки парковок и вне специально оборудованной зоны пользователи не смогут завершить аренду техники. А если это происходит, владельцу аккаунта приходит штраф.

— Whoosh располагает сервисной командой, которая в режиме 24/7 следит за техническим состоянием электросамокатов, аккуратно расставляет их на точках парковок, а также забирает самокаты на мойку, дезинфекцию и техническое обслуживание, — отметили в сервисе.

Также в компании подчеркнули, что в особо людных местах, где в час пик могут припарковаться до тридцати самокатов за 20 минут, дежурят специальные бригады ребалансеров. Они следят за целыми парковочными зонами, разгружают самые нагруженные парковки, распределяя транспорт по соседним точкам, где электросамокатов, напротив, может не хватать.

В компании «Яндекс Go», которая также сдает в аренду самокаты, рассказали, что вместе с администрацией города идет работа над развитием инфраструктуры для самокатов, а также над улучшением условий работы операторов в городе.

— Занимаемся регулированием скорости самокатов и устанавливаем новые зоны парковки. В своем партнерстве мы руководствуемся комфортом, безопасностью пользователей самокатов и жителей города в целом. С самого первого дня запуска сервиса мы установили десятки новых парковок и планируем делать это дальше. Мы понимаем, что среда постоянно меняется, поэтому эту работу и сервисам, и городу нужно будет продолжать и в будущем, — заключили в «Яндекс Go».