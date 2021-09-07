В ФНС перечислили самые высокооплачиваемые профессии самозанятых

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Больше всего среди самозанятых в России получают специалисты в IT-сфере, юристы, проектировщики, психологи, консультанты и переводчики. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

Самые высокие доходы у самозанятых в Москве и Подмосковье, а также на Чукотке, в Татарстане и Санкт-Петербурге. У самозанятых мужчин зарплаты на 30 процентов выше, чем у женщин. Всего в ФНС зарегистрировали 41 процент самозанятых женщин и 59 процентов самозанятых мужчин.

При этом самые молодые пользователи налогового режима для самозанятых живут в Санкт-Петербурге, Дагестане, Воронежской, Нижегородской и Тюменской областях, пишет РИА Новости.

18 августа сообщалось, что количество официально зарегистрированных самозанятых в России по состоянию на 1 августа превысило 2,7 миллиона человек. С начала действия специального налогового режима — января 2019 года — самозанятые получили доход на общую сумму более 525 миллиардов рублей. При этом данной категорией граждан было сформировано свыше 419 миллионов чеков на среднюю сумму 1250 рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых дает возможность гражданам России работать официально, без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет четыре процента, при работе с юридическими — шесть процентов. Для регистрации в качестве самозанятого нужно установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог».