«Крупно повезло»: онколог назвала нестандартные случаи обнаружения рака у детей

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Обычно рак проявляется у детей в виде различных неприятных симптомов. Именно жалобы на плохое самочувствие побуждают родителей отправить малыша на обследование. Иногда злокачественную опухоль выявляют при совсем нетипичных обстоятельствах. О таких случаях из своей практики «Вечерней Москве» рассказала профессор, врач-онколог Ольга Желудкова.

— Были случаи, когда дети падали, например, с качелей и родители шли делать МРТ, чтобы исключить черепно-мозговую травму. И так мы выявляли опухоль. Я считаю, что это пациенту просто крупно повезло. Может быть, конечно, он упал с качелей потому, что у него опухоль. Но вот этот случай явился основанием для того, чтобы срочно пройти обследование. Еще были такие несуразные ситуации, когда рак выявляли у детей, занимающихся боксом, хоккеем или футболом. Им с профилактической целью сейчас раз в год делают МРТ, — поделилась специалист.

По словам Ольги Желудковой, различные падения и случайное выявление рака при обычном медосмотре — это не единичные случаи. Как заключила онколог, все эти пациенты в ее практике успешно прошли лечение и сейчас живы.