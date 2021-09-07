Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мотоциклист сбил подростка на самокате в центре Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Мотоциклист сбил подростка на самокате в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 30 Карта всех событий

Подросток попал под колеса мотоцикла в Москве, когда переезжал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 сентября.

— На Комсомольском проспекте в районе дома 30 мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переезжал дорогу по переходу на самокате, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

1 сентября сообщалось, что десятилетняя девочка пострадала в результате ДТП на юго-западе города. Водитель ВАЗ 2114 совершил наезд на ребенка, которая переезжала на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, у ребенка сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб таза, а также ушибленная рана теменной области.

Читайте также:
ДТПМоскваДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте