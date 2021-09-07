Мотоциклист сбил подростка на самокате в центре Москвы

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Россия, Москва, Комсомольский проспект, 30 Карта всех событий

Подросток попал под колеса мотоцикла в Москве, когда переезжал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 сентября.

— На Комсомольском проспекте в районе дома 30 мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переезжал дорогу по переходу на самокате, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

1 сентября сообщалось, что десятилетняя девочка пострадала в результате ДТП на юго-западе города. Водитель ВАЗ 2114 совершил наезд на ребенка, которая переезжала на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, у ребенка сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб таза, а также ушибленная рана теменной области.