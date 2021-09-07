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Режиссер Либин рассказал об отличительной черте актера Епифанцева

Виктория Сикерина

Общество
Режиссер Либин рассказал об отличительной черте актера Епифанцева
Фото: instagram.com/vladimirepifantsev69

Режиссер, продюсер и оператор Станислав Либин поздравил актера, режиссера и телеведущего Владимира Епифанцева с днем рождения.

Коллега назвал актера креативным и профессиональным человеком, с которым приятно находиться на съемочной площадке. Они вместе работали над сериалом «Акушерка. Счастье на заказ».

— Во время съемочного процесса кажется, что он не здесь. Вот такой интересный эффект. Кажется, что не снимается в кино, а решает какие-то свои творческие задачи, — поделился режиссер.

При этом он отметил, что при всей брутальность Епифанцева в лирических сценах он максимально раскрывает личность персонажа и показывает свою романтику.

Станислав Либин пожелал коллеге профессионального роста и хороших ролей, которые для актера являются самой большой ценностью в жизни.

— Я же желаю Владимиру ролей, которые будут его по-настоящему вдохновлять и радовать, — заключил режиссер в беседе с ФАН.

В понедельник, 6 сентября, режиссер, актер и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал, что не хотел бы возглавить Российский оскаровский комитет. Премия «Оскар», по его словам, дискредитировала себя, а также стала «политически и вкусово зависимой».

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