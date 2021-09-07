Федор Смолов станет капитаном сборной России по футболу в матче против Мальты

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 69 Карта всех событий

Нападающего Федора Смолова назначили капитаном сборной России по футболу в игре против Мальты. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе национальной команды.

Матч пройдет в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

В прошлый раз российские футболисты обыграли сборную Кипра со счетом 2:0. Федор Смолов отличился двумя результативными передачами.

Также в матче против Мальты в составе национальной команды состоится дебют защитника Максима Осипенко, который представляет футбольный клуб «Ростов».

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени на арене «Спартака» в Москве, передает ОСН.

Во вторник, 7 сентября, в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» специалисты рассказали, чего ждать от матча России с Мальтой и каковы шансы на победу у нашей команды.

Например, футбольный эксперт, бывший игрок питерского «Зенита» и подмосковного «Сатурна» Алексей Игонин отметил, что соперники такого класса, как Мальта, играют осторожно, «от обороны».