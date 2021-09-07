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«Игра будет непростой»: чего ждать от матча России с Мальтой

Руслан Давлетшин

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Спорт
«Игра будет непростой»: чего ждать от матча России с Мальтой
Фото: twitter.com/teamrussia

Во вторник, 7 сентября, в Москве состоится очередной отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года. Сборная России на стадионе «Открытие банк Арена» в столичном Покровском-Стрешневе сыграет с командой Мальты. О том, чего ждать от игры и каковы шансы на победу у нашей команды, — в материале «Вечерней Москвы».

История противостояния

В футбол на Мальте начали играть еще в конце XIX века, однако первый официальный матч национальная команда страны сыграла только в 1957 году. Более чем за 60 лет своего существования сборная ни разу не квалифицировалась на чемпионаты мира и Европы, занимая в отборочных группах места внизу турнирной таблицы.

Сборная России/СССР с Мальтой сыграла всего два раза. Первая встреча была товарищеской и состоялась в феврале 1996 года. Тогда россияне обыграли мальтийцев со счетом 2:0. Второй раз сборные встретились уже в рамках отбора к ЧМ-2022, 24 марта 2021 года. И это также закончилось победой нашей команды. На этот раз со счетом 3:1.

Отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года Мальта, находящаяся в рейтинге ФИФА на 177-м месте, проводит достаточно неплохо. Ей удалось сыграть вничью (2:2) со Словакией и со счетом 3:0 разгромить Кипр. На данный момент в группе H Мальта занимает пятое место.

Без раскачки и долгого удержания мяча

Несмотря на то что в сентябрьском противостоянии понятен главный фаворит — сборная России, — легкого матча ждать не стоит, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». Как объясняет футбольный эксперт, бывший игрок питерского «Зенита» и подмосковного «Сатурна» Алексей Игонин, соперники такого класса, как Мальта, играют осторожно, «от обороны».

Мало команд умеет играть в позиционные атаки, чтобы эту стену защитников пробивать. Сборная России не исключение, уточняет Игонин. Однако, если наша команда будет агрессивно играть в атаке, активно отбирать мяч в нападении, опасные моменты у ворот Мальты создавать получится проще.

— То, насколько сборная России будет агрессивно играть, и, кроме того, насколько хватит сил и дисциплины у соперника, — эти два фактора будут определяющими для результата. Мальта с Россией будет играть так, как и с другими командами. У нас же задача — играть на 100 процентов. Раскачка и долгое держание мяча, которое может привести к потере и пропущенному голу, — такие вещи надо исключать. Я думаю, если не будет ошибок, у нас большие шансы довести до победы этот матч, — отметил специалист.

Нужно действовать аккуратно

Советский и российский футбольный тренер, советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт придерживается похожего мнения. По его словам, футбольных «карликов» становится все меньше и меньше. И, чтобы их обыгрывать, необходимо показывать серьезный настрой и игру.

— Легкой прогулки, как это бывало раньше, не будет. Игра будет непростой. С учетом того, что у нас серьезные кадровые потери, много травмированных игроков (известно, что в заявку, скорее всего, не попадут защитник Марио Фернандес и полузащитник Александр Головин — прим. «ВМ»). Тем не менее мой прогноз: мы выиграем. Других вариантов, кроме как выиграть, у нас нет. Я даже не уверен, что игра будет красивой. Матч будет сложным, возможно, чем-то напоминающим игру на Кипре, — высказал свою точку зрения собеседник «ВМ».

Эксперт считает, что России прежде всего нужно будет строго и аккуратно действовать в обороне, как это было в недавних матчах с Хорватией и Кипром, и, независимо от красоты игры, добиваться победы.

«Избиения младенца» не будет

Оба специалиста считают, что в игре с Мальтой речь не пойдет о разгромном счете, если сборная России победит.

— Разгром зависит больше от соперника. Думаю, желание забить как можно больше у нас есть. Учитывая, как распределяются места в группе, количество забитых мячей — это важный фактор. Но будет ли соперник раскрываться в какой-то момент, я сомневаюсь. Не думаю, что они ставили задачу выхода из группы. Они не будут рисковать, а постараются сыграть в продуманный футбол. Лично я никаких разгромов не жду, — заключил Алексей Игонин.

Матч сборной России и Мальты станет завершающим в сентябрьском цикле отборочных игр к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Сборная России по итогам пяти матчей в группе H с учетом разницы забитых и пропущенных мячей занимает первое место, что пока дает ей возможность напрямую попасть на мундиаль. На втором месте в группе — Хорватия, на третьем — Словения, на четвертом — Словакия, на пятом — Мальта, на шестом — Кипр.

В октябре и ноябре командам предстоит сыграть еще 4 матча. У России это будут встречи со Словакией, Словенией, Кипром и Хорватией. Команда, занявшая второе место в группе, попадет на стыковые матчи.

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