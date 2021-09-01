«Если победим, будет идеально»: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Хорватия

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У сборной России по футболу есть все шансы 1 сентября в рамках отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года как минимум не проиграть команде Хорватии. А при определенных обстоятельствах гостей с Балкан можно будет и выиграть. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал российский и советский футбольный тренер, советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт.

— Хорватская сборная сильная, даже без полузащитника Луки Модрича, завершившего карьеру в сборной. Все футболисты играют в элитных чемпионатах. С ними будет непросто. Единственное, что могу сказать, — мы не должны проиграть матч. С высокой долей вероятности будет ничья. Для нас это тоже хороший результат, если мы дальше обыгрываем Мальту и Кипр. Поражение, конечно, все осложнит. А если победим хорватов — будет вообще идеально, — сказал эксперт.

Новый главный тренер сборной Валерий Карпин, по его словам, выстраивает обычно быструю атакующую игру. Но команде главное сегодня не проиграть. Хотя саму по себе вероятность проигрыша Борис Рапопорт оценивает как невысокую.

Выиграть же, по его мнению, получится, если команда сыграет в защите аккуратно и без тех ошибок, которые допускались на недавнем чемпионате Европы, в частности — в матчах с Бельгией и Данией, закончившихся разгромными поражениями со счетом 0:3 и 1:4 в Санкт-Петербурге и Копенгагене соответственно.

— На Евро очень много было оплошностей в обороне, не только от защитников, а в целом вся команда играла плохо сзади. Если в этот раз команда будет грамотно обороняться, шансы выиграть у хорватов повысятся. Но пока я думаю, что она просто не проиграет, — пояснил специалист.

Состав команды по сравнению с провальным турниром претерпел существенные изменения. В частности, в заявке на предстоящие три игры отборочного цикла также нет нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

— Дзюба только начинает набирать свою привычную форму. Последняя его игра уже была похожа кусочками на то, что надо. Главное — отойти в сборной от зависимости от него — то, что бывало в «Зените». Игра не должна строиться только на Дзюбе, который может играть в любой футбол. В сборной были моменты, когда Дзюбу перекрывали и команда не знала, что делать. Конечно, я лично был удивлен, что Карпин его не взял. На мой взгляд, это неправильно. Но думаю, в следующем цикле матчей он уже сыграет в составе национальной команды, — считает Борис Рапопорт.

Помимо Дзюбы, в заявку на предстоящие матчи не попали также из «сборной Станислава Черчесова» нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Кроме того, по разным причинам не включены защитник Юрий Жирков, защитник столичного «Динамо» Роман Евгеньев, защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов, а также вратари Антон Шунин из «Динамо» и Матвей Сафонов из «Краснодара».

Матч с Хорватией состоится 1 сентября на стадионе «Лужники», начало в 21:45. Также 4 сентября в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная сыграет в Никосии с Кипром, а 7 сентября — в Москве с Мальтой.

Следующие матчи отбора к мундиалю, который пройдет в Катаре, состоятся уже в октябре 2021 года. В них Россия сыграет со Словенией и Словакией. Завершится квалификация к ЧМ-2022 в ноябре ответными матчами с Хорватией и Кипром.

В весеннем цикле игр сборная России уже провела три матча квалификации к чемпионату мира, две из которых выиграла, а одну проиграла. По итогам встреч наша команда занимает второе место в группе H, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей сборной Хорватии.