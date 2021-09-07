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Европейские ученые пояснили, какая вода лучше подходит для заваривания чая

Виктория Сикерина

Общество
Европейские ученые пояснили, какая вода лучше подходит для заваривания чая
Фото: Pexels

Швейцарские специалисты выяснили, что жесткая вода придает чаю необычный вкус. Из-за этого на поверхности жидкости образуется пленка. Свои выводы ученые изложили в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

Научный сотрудник Федеральной высшей технической школы в Цюрихе Кэролайн Джакомин отметила, что в некоторых регионах Америки установлены специальные смягчители воды. В неочищенный воде содержится безвредный для человеческого организма карбонат кальция. Именно он делает воду жесткой.

Однако ученые подчеркнули, что не всегда мягкая вода может сделать чай вкусным, передает News.ru.

По словам Джакомин, если заварить чай в кристально чистой, но жесткой воде, напиток будет иметь горьковатый привкус.

Во вторник, 7 сентября, в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что ранний отход ко сну, физическая активность, достаточный уровень освещенности помещения и особый режим питания помогут победить осеннюю сонливость. Такие методы способны бодрить лучше, чем крепкий кофе, утверждает специалист.

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