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Сергей Собянин заявил о намерении не закрывать резервные госпитали

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил о намерении не закрывать резервные госпитали
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не планируют закрывать резервные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По его словам, сохранение больниц застрахует город от возможного всплеска заболеваемости в будущем.

— Мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь, — заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что в настоящий момент Москва готова к любому развитию событий. Однако мэр столицы убежден, что нельзя держать столицу в состоянии постоянного локдауна и страха. Такие меры могут нанести больший ущерб, чем сама пандемия, считает он.

— Психологически иногда такие состояния ведут к еще большей смертности и большей болезненности, — подытожил Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Во вторник, 7 сентября, мэр Москвы заявил, что местные власти пока не планируют вводить ограничительные меры из-за коронавируса.

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