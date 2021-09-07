Сергей Собянин заявил о намерении не закрывать резервные госпитали

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Он отметил, что в настоящий момент Москва готова к любому развитию событий. Однако мэр столицы убежден, что нельзя держать столицу в состоянии постоянного локдауна и страха. Такие меры могут нанести больший ущерб, чем сама пандемия, считает он.

— Психологически иногда такие состояния ведут к еще большей смертности и большей болезненности, — подытожил Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Во вторник, 7 сентября, мэр Москвы заявил, что местные власти пока не планируют вводить ограничительные меры из-за коронавируса.