Сергей Собянин заявил об отсутствии планов вводить в Москве ограничения из-за коронавируса

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в ближайшее время столичные власти не планируют вводить новые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил во вторник, 7 сентября.

Глава города подчеркнул, что Москва проходит все пики заболевания с минимальными ограничениями.

— Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер, не собираемся вводить. А дальше — будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер, — заявил Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Во вторник, 7 сентября, оперштаб Москвы отметил, что еще 1441 житель Москвы полностью выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число победивших коронавирусную инфекцию в столице увеличилось до 1 457 119.

Также эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила, что в различных регионах наблюдается неоднородная ситуация, но в целом мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в Европе снижаются случаи COVID-19, однако повышается смертность.