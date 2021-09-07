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Столичные врачи вылечили за сутки еще 1 441 пациента с коронавирусом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили за сутки еще 1 441 пациента с коронавирусом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще 1 441 житель Москвы полностью выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число победивших коронавирусную инфекцию в столице увеличилось до 1 457 119.

За последние 24 часа в Москве выявили 1 187 новых случаев заражения COVID-19. За сутки 495 человек госпитализировали, 45 пациентов скончались. По данным на 7 сентября, на ИВЛ в столичных больницах находятся 262 человека с коронавирусной инфекцией.

Столичные врачи вылечили за сутки еще 1 441 пациента с коронавирусомФото: Оперштаб

Всего в 85 регионах России выявили 17 425 случаев коронавируса за минувшие сутки.

Министерство здравоохранения России 26 августа зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

Ранее в России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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