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Еще 17 425 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 17 425 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В 85 регионах России выявили 17 425 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

При этом 7,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Еще 17 425 новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 795 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 17 243 пациента.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1187 случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении.

Еще 17 425 новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Министерство здравоохранения России 26 августа зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

Ранее в России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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