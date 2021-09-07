Еще 17 425 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В 85 регионах России выявили 17 425 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

При этом 7,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 795 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 17 243 пациента.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1187 случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Министерство здравоохранения России 26 августа зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

Ранее в России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».