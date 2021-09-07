Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас столичные власти не наблюдают резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в городе.

Глава города отметил, что многие горожане уже переболели инфекцией или сделали прививку.

— Сейчас возвращается большое количество людей из отпусков, плюс сезон простудных заболеваний, с началом учебного года стало больше контактов. Обычно в это время идет какой-то рост заболеваемости. Вполне возможно, такое и будет, но сейчас мы не видим какого-то резкого роста, — сказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы напомнил, что в 2020 году пик заболеваемости коронавирусом в Москве наблюдался в декабре. Однако, по его словам, в этом году все может измениться. Главное, чтобы не появились новые штаммы, выразил надежду мэр в интервью радиостанции «Комсомольская правда» во вторник, 7 сентября.

При этом Сергей Собянин отметил, что в настоящий момент власти города не планируют закрывать резервные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое решение застрахует Москву от возможного всплеска заболеваемости в будущем, уверен глава города.