Иммунолог назвал российские вакцины от COVID-19 лучшими в мире

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Российские вакцины защищают от коронавируса в 92 процентах случаев, что является лучшим результатом в мире. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов во вторник, 7 сентября.

— По результатам клинических исследований вакцина защищает от заболевания в 92 процентах (случаев — прим. «ВМ»), остальные могут заболеть. Но эти оставшиеся восемь процентов защищены от тяжелого течения коронавируса. Это нормально, — рассказал специалист.

Сравнивать отечественные препараты, по его словам, сложно из-за отсутствия специальных исследований. Объективных результатов можно достичь при проведении клинических исследований и создании единого протокола, добавил врач.

При этом «Спутник V» не только не хуже других вакцин, но даже лучше по критерию отсутствия побочных эффектов, приводит слова Жемчугова «Радио 1».

6 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти 46 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. По ее словам, в стране полностью привились от коронавируса около 39 миллионов человек.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».