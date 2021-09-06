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Почти 39 миллионов человек в России полностью привились от COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Почти 39 миллионов человек в России полностью привились от COVID-19
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Почти 46 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в России полностью привились от COVID-19 около 39 миллионов человек.

— 46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов — двумя компонентами, — цитирует ТАСС Голикову.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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