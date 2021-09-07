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Супруг актрисы Анастасии Макеевой назвал ее «любимой девочкой»

Виктория Сикерина

Общество
Супруг актрисы Анастасии Макеевой назвал ее «любимой девочкой»
Фото: instagram/makeevan

Супруг российской актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков на днях нежно обратился к жене. В настоящий момент артистка сильно переживает из-за проблем со здоровьем.

Мужчина на странице в социальных сетях опубликовал фотографию, на которой влюбленные запечатлены во время прогулки по берегу моря.

— Любимая моя девочка — Анастасия Макеева. Все будет хорошо. Ты поправишься, я знаю точно. По-другому не может быть! У нас еще куча планов. Вместе — навсегда. Счастливы вместе, — трогательно написал он в Instagram.

Комментаторы поддержали супруга знаменитости и пожелали Анастасии Макеевой скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

— Рома, береги ее. Не давай читать ей всякую ерунду. Ребята, у вас будет все хорошо. И даже лучше, чем у всех, — передает издание Teleprogramma.

В понедельник, 6 сентября, Макеева выложила в своем Instagram-аккаунте ролик из больницы, где она лежит под капельницей. Роман Мальков сообщил, что ее состояние стремительно ухудшается из-за стресса, который был спровоцирован скандалом с участием его бывшей жены.

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