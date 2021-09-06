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Видео с Анастасией Макеевой под капельницей появилось в Сети

Анастасия Волоснова

Общество
Видео с Анастасией Макеевой под капельницей появилось в Сети
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Актриса Анастасия Макеева выложила в своем Instagram-аккаунте ролик из больницы, где она лежит под капельницей.

Актрису 5 сентября срочно увезли на скорой помощи. Об этом сообщил супруг артистки Роман Мальков. Он рассказал, что состояние знаменитости стремительно ухудшается из-за стресса, который был спровоцирован скандалом с участием его бывшей жены.

Мальков призвал журналистов «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье звезды. Он пригрозил СМИ, что подаст в суд из-за ложной информации про него и жену. Что именно случилось с Макеевой, мужчина не уточнил.

В своих соцсетях актриса опубликовала кадры из больничной палаты и показала, что лежит под капельницей. Девушка оформила ролик в черно-белом фильтре, на фоне звучит песня «Стервятники» из мюзикла «Граф Монте-Кристо».

В подписи к посту Макеева отметила Андрея Малахова, намекая на стресс из-за скандала на резонансном шоу.

Поклонники решили поддержать девушку и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Красавица наша! Здоровья крепкого, милая Настенька! Вы нужны нам, зрителям и фанатам вашего творчества»; «У вас все будет хорошо. Любовь творит чудеса!»; «Здоровья! И не ходите больше на эти шоу!» — написали подписчики в комментариях.

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились в мае этого года. Мужчина оставил жену и четверых детей ради артистки. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Словении.

Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка, однако Мальков отказывается их выплачивать.

Макеева пожаловалась на травлю в Сети, сравнив себя с Алентовой. Она посетовала, что после свадьбы с Мальковым ее атаковали хейтеры, из-за чего ей пришлось сделать свой аккаунт в Instagram закрытым.

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