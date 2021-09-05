«Только молиться за нее»: муж Макеевой сообщил о госпитализации актрисы

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актрису Анастасию Макееву срочно увезли на скорой помощи. Об этом на ее странице в соцсети Instagram в воскресенье, 5 сентября, сообщил супруг артистки Роман Мальков.

Он рассказал, что состояние знаменитости стремительно ухудшается из-за стресса, который был спровоцирован скандалом с участием его бывшей жены. Мальков призвал журналистов «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье звезды. Он пригрозил СМИ, что подаст в суд из-за ложной информации про него и жену.

Что именно случилось с Макеевой, мужчина не уточнил. Ранее у актрисы были проблемы с голосовыми связками, не исключено, что произошло очередное обострение.

— В очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Сейчас она под капельницей! Что дальше, не известно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! — написал Мальков.

Подписчики пожелали Макеевой скорейшего выздоровления и стали интересоваться, что с ней случилось. Пока подробности неизвестны.

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились в мае этого года. Мужчина оставил жену и четверых детей ради артистки. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Словении.

Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка, однако Мальков отказывается их выплачивать.

Макеева пожаловалась на травлю в Сети, сравнив себя с Алентовой. Она посетовала, что после свадьбы с Мальковым ее атаковали хейтеры, из-за чего ей пришлось сделать свой аккаунт в Instagram закрытым.