Макеева пожаловалась на травлю в Сети, сравнив себя с Алентовой

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актриса Анастасия Макеева посетовала, что после свадьбы с Романом Мальковым ее атаковали хейтеры, из-за чего ей пришлось сделать свой аккаунт в Instagram закрытым. Она сравнила себя с народной артисткой Верой Алентовой, которая подверглась критике за слишком раннее возвращение на сцену после смерти мужа Владимира Меньшова.

По словам Макеевой, в соцсетях существуют закрытые группы «агрессивных людей», которые как по команде бросаются на нее, ее друзей и даже поклонников. Они якобы специально «отслеживают родных, пишут гадости подросткам, унижают пожилых людей».

— Мне даже нет смысла расстраиваться, если такого рода люди не пожалели даже всенародных кумиров — таких, как Веру Валентиновну Алентову, переживающую семейную трагедию. Вопрос: неужели такие злые люди были всегда и отсутствие интернета не демонстрировало нам масштабы ненависти и злобы? — написала 39-летняя актриса на своей странице.

Кроме того, Макеева рассказала, что ее аккаунт в Instagram атаковали «15 тысяч ботов с целью заблокировать страницу». Это вынудило ее закрыть страницу, а админы, по ее словам, чистили аккаунт всю ночь.

Спустя чуть больше месяца после смерти известного режиссера Владимира Меньшова его вдова — актриса Вера Алентова — впервые вышла на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Некоторые пользователи упрекнули ее в том, что он не выдержала должного траура по мужу.

К слову, сама Макеева в июле признавалась, что скандал, который разразился вокруг ее мужа Романа Малькова и его бывшей жены, выгодно отразился на ее карьере.