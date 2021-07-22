«Спасибо хейтерам»: Макеева призналась, что скандал с семьей Малькова оказался ей на руку

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что скандал, который разразился вокруг ее мужа Романа Малькова и его бывшей жены, выгодно отразился на ее карьере. В своем Instagram-аккаунте звезда призналась, что получила массу предложений о работе.

— Я никогда не была обделена предложениями, но, спасибо хейтерам, я не знаю, как справиться с объемом предложений. Только осенью за два месяца я постараюсь превзойти саму себя и выпустить новые три проекта, — написала Макеева в публикации, прикрепив фотографию, где она позирует в короне.

Она добавила, что для освоения в короткие сроки всех новых ролей ей понадобится память, силы и энергия.

Поклонники поддержали звезду и поздравили ее с такой востребованностью.

«А мы не читаем прессу, а слушаем Вас!»; «Сил и здоровья справиться со всем! Ждем новых проектов»; «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я рада за вас!» — написали фолловеры в комментариях.

Макеева отметила, что петицию с просьбой прекратить травлю в ее отношении в СМИ распространили неравнодушные почитатели ее таланта.

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились в мае этого года. Мужчина оставил жену и четверых детей ради артистки. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Словении.

Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери.

Остальные трое детей живут с матерью в Словении. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка, однако Мальков отказывается их выплачивать.