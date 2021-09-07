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Профицит витамина D в организме может вызвать образование камней в почках

Виктория Сикерина

Общество
Профицит витамина D в организме может вызвать образование камней в почках
Фото: pixabay.com

Переизбыток витамина D в организме человека может спровоцировать образование камней в почках. Такое мнение во вторник, 7 сентября, высказали медики.

По их словам, в группе риска в особенности находятся те, кто страдает гиперкальциемией. Этот недуг определяют по повышенным показателям концентрации кальция в плазме крови. Кальциевый осадок, образующийся в таком случае в сосудах и тканях, делает их хрупкими.

Однако и гиперкальциемия может стать причиной образования камней в почках. Из-за этого человек может чувствовать усталость, раздражительность и тошноту.

Врачи отметили, что агрессивное поведение является следствием переизбытка витамина D в организме, сообщает «Экономика сегодня».

В случае затяжной раздражительности следует уточнить, не превышена ли суточная норма потребляемого витамина.

Во вторник, 7 сентября, швейцарские специалисты выяснили, что жесткая вода придает чаю необычный вкус. Из-за этого на поверхности жидкости образуется пленка. Соответствующее исследование эксперты опубликовали в журнале Physics of Fluids.

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