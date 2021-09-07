Профицит витамина D в организме может вызвать образование камней в почках
Переизбыток витамина D в организме человека может спровоцировать образование камней в почках. Такое мнение во вторник, 7 сентября, высказали медики.
По их словам, в группе риска в особенности находятся те, кто страдает гиперкальциемией. Этот недуг определяют по повышенным показателям концентрации кальция в плазме крови. Кальциевый осадок, образующийся в таком случае в сосудах и тканях, делает их хрупкими.
Однако и гиперкальциемия может стать причиной образования камней в почках. Из-за этого человек может чувствовать усталость, раздражительность и тошноту.
Врачи отметили, что агрессивное поведение является следствием переизбытка витамина D в организме, сообщает «Экономика сегодня».
В случае затяжной раздражительности следует уточнить, не превышена ли суточная норма потребляемого витамина.
Во вторник, 7 сентября, швейцарские специалисты выяснили, что жесткая вода придает чаю необычный вкус. Из-за этого на поверхности жидкости образуется пленка. Соответствующее исследование эксперты опубликовали в журнале Physics of Fluids.