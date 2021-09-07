Россия добавит транш МВФ на 18 миллиардов долларов в золотовалютные резервы

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Транш Международного валютного фонда (МВФ) на 18 миллиардов долларов будет отправлен Россией в золотовалютные резервы. Об этом заявил заместитель министра финансов страны Тимур Максимов во вторник, 7 сентября.

— Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть, — рассказал чиновник.

Подобный актив, по его словам, страна сможет использовать в случае столкновения с финансовыми проблемами. При этом у России их нет, поэтому данный актив не сыграет большой роли, рассказал Максимов в эфире телеканала «Россия 24».

23 августа сообщалось, что МВФ перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) на 18 миллиардов долларов. Эмиссию распределяли между странами в соответствии с квотами.

Общий объем выплат составил 650 миллиардов долларов. Россия получила 2,71 процента, США — большую часть эмиссии — 17,4 процента.

При этом все страны СНГ с Грузией и Украиной получили около 25 миллиардов долларов. Помощь в виде SDR по политическим причинам не получили Венесуэла, Мьянма и Афганистан.