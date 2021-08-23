Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ

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Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник, 23 августа, перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) на 18 миллиардов долларов. Эмиссию распределяли между странами в соответствии с квотами.

Общий объем выплат составил 650 миллиардов долларов. Россия получила 2,71 процента, США — большую часть эмиссии — 17,4 процента. При этом все страны Содружества Независимых Государств (СНГ) с Грузией и Украиной получили около 25 миллиардов долларов.

Помощь в виде SDR по политическим причинам не получили Венесуэла, Мьянма и Афганистан. Об этом свидетельствует решение МВФ от 2 августа, которое вступило всилу 23 августа.

В МИД 23 августа оценили угрозу отключения России от системы SWIFT. Сообщалось, что Россия не ставит себе цель создать альтернативную SWIFT-систему в кратчайшие сроки. Даты завершения работы пока неизвестны.

До этого в МИД РФ предупредили об угрозе отключения России от SWIFT из-за США и сообщили, что готовится решение на этот случай. Представитель SWIFT позже заявил, что Россию не собираются отключать от системы.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч мировых организаций. Это частная компания, поэтому представители Евросоюза не могут выбирать отдельные страны, чтобы отключить их.