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Лавров сообщил, что Россия готовит решения на случай отключения SWIFT
Фото: МИД РФ

Лавров сообщил, что Россия готовит решения на случай отключения SWIFT

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Европейский союз и западные страны уже неоднократно демонстрировали, что они не являются надежными партнерами для России. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что за последние годы скопилось немало примеров нарушения заключенных договоренностей со стороны представителей западных и европейских государств. В связи с этим Россия готова и к отключению от SWIFT.

— Я уверен, что наше правительство, Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации, — цитирует Сергея Лаврова ТАСС.

Также глава МИД РФ добавил, что на заседании межправительственного совета ЕАЭС (Евразийский экономический союз — прим. «ВМ») обсуждался переход на валюты, независящие от доллара.

Ранее Сергей Лавров выразил озабоченность действиями ЕС по подрыву взаимодействия с Россией.

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Сергей ЛавровЕвросоюзРоссия и Запад
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