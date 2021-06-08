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Представитель SWIFT заявил, что Россию не собираются отключать от системы
Фото: facebook.com/SWIFT

Представитель SWIFT заявил, что Россию не собираются отключать от системы

Иван Юминов

Внешняя политика

SWIFT не собирается отключать Россию от системы. Об этом заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов во вторник, 8 июня.

— Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто — это никому не выгодно, — рассказал он во время выступления в Госдуме.

Кроме того, об отсутствии рисков этого в ходе выступления в нижней палате парламента рассказала и первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, отмечает ТАСС.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готовит решения на случай отключения системы.

Читайте также: Госсекретарь США ушел от ответа на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT

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