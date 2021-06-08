Представитель SWIFT заявил, что Россию не собираются отключать от системы

Фото: facebook.com/SWIFT

SWIFT не собирается отключать Россию от системы. Об этом заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов во вторник, 8 июня.

— Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто — это никому не выгодно, — рассказал он во время выступления в Госдуме.

Кроме того, об отсутствии рисков этого в ходе выступления в нижней палате парламента рассказала и первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, отмечает ТАСС.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готовит решения на случай отключения системы.

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