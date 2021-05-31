Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В МИД заявили об угрозе отключения России от SWIFT из-за США
Фото: МИД РФ

В МИД заявили об угрозе отключения России от SWIFT из-за США

Юлия Курганова

Внешняя политика

Система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против РФ. Такие угрозы исходят от Соединенных Штатов. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

— Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT, — сказал он.

Дипломат отметил, что по нормам международного права санкции могут вводить только при поддержке Совета безопасности ООН.

Таким образом, США прибегают не к санкциям, а к «барьерам в целях защиты собственных производителей и интересов», заключил Биричевский, передает РИА Новости.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены более 11 тысяч крупных организаций почти в 200 странах.

Читайте также: SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы

МИД РоссииСШАSWIFT
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте