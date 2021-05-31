В МИД заявили об угрозе отключения России от SWIFT из-за США
Система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против РФ. Такие угрозы исходят от Соединенных Штатов. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
— Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT, — сказал он.
Дипломат отметил, что по нормам международного права санкции могут вводить только при поддержке Совета безопасности ООН.
Таким образом, США прибегают не к санкциям, а к «барьерам в целях защиты собственных производителей и интересов», заключил Биричевский, передает РИА Новости.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены более 11 тысяч крупных организаций почти в 200 странах.
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