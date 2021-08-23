В МИД оценили угрозу отключения России от системы SWIFT

Фото: facebook.com/SWIFT

Россия не ставит себе цель создать альтернативную SWIFT-систему в кратчайшие сроки. Даты завершения работы пока неизвестны. Об этом рассказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

До этого он заявил, что в стране начались работы по созданию аналога системы SWIFT.

— Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее, — сказал представитель министерства.

Он отметил, что создание системы производится в рамках работ по укреплению финансовой самостоятельности России.

Отвечая на вопрос о том, к какому сроку система может быть готова, Биричевский ответил, что у создателей пока нет даже целевого ориентира.

По его словам, разработка российского аналога SWIFT требует взаимодействия с партнерами. С некоторыми из них уже получается сотрудничать плодотворно, с другими только начались переговоры.

Биричевский добавил, что работа, о которой идет речь, требует регулярности и постоянства, поэтому не стоит ожидать, что уже через пару лет она закончится.

Дипломат подытожил, что пока в России нет угрозы отключения от SWIFT. Такая мера, по его словам, будет носить политический характер, поэтому к столь радикальным шагам в действительности никто не готов, передает РИА Новости.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч мировых организаций. Это частная компания, поэтому представители Евросоюза не могут выбирать отдельные страны, чтобы отключить их.

До этого в МИД РФ предупредили об угрозе отключения России от SWIFT из-за США и сообщили, что готовится решение на этот случай. Представитель SWIFT позже заявил, что Россию не собираются отключать от системы.