Ученые выявили связь между употреблением конопли и повышенным риском инфаркта

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Употребление конопли повышает риск инфаркта миокарда в два раза. К такому выводу пришли ученые на основе данных центров по контролю и профилактике заболеваний в США.

Наблюдения показали, что вероятность сердечного приступа увеличивалась вне зависимости от того, как исследуемые принимали наркотическое вещество – в форме сигарет, вейпов или с едой.

Это значит, что ни один вид употребления конопли в этом отношении не является более безопасным, чем другой, — сказала клинический ученый и доктор больницы Unity Health в канадском Торонто Карим Ладха.

Ученые анализировали массивы данных, которые содержали информацию о 33 тысячах взрослых людей. 17% из них в течение последних 30 дней употребляли коноплю. Частота инфарктов в этой группе составила 1,3%., а среди остальных — всего 0,8%.

Ранее сообщалось, что холодная погода увеличивает риск инфаркта и инсульта. Признаки приближения этих состояний — головокружение и нарушение речи. Поэтому метеозависимым в этот период рекомендуется избегать физических нагрузок.и меньше волноваться.