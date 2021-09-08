Британский опрос показал, какие европейцы не верят в опасность COVID-19

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Во время протестов против коронавирусных ограничений британская компания Yougov исследовала настроения жителей 20 стран старого света. Ее данные приводят к выводу, что к COVID-19 и борьбе с ним более скептичны жители «новой» Европы.

Согласно проведенному опросу, самыми критичными к введению локдауна стали венгры. 42% из них считают приостановку жизнедеятельности страны мерой, «которая принесет больше вреда чем пользы». За мадьярами следуют хорваты (34%), болгары (33%) и чехи (30%).

Для сравнения, в Испании и Португалии подобное мнение разделяют только 14% и 8% жителей, в самой Британии локдаун негативно оценивает всего одна шестая часть населения. В Германии уровень неодобрения составляет 22%.

В большой риск коронавируса для здоровья не верят около половины румын (46%). Переоценённой опасность COVID-19 для здоровья также cчитают 41% болгар и 38% хорватов. С ними согласны лишь 17% испанцев, 16% итальянцев, 15% португальцев и 14% шведов.

Всего в опросе участвовало 30 тысяч взрослых, которым задали два вопроса, попросив оценить опасность коронавируса для здоровья и эффективность локдауна в качестве меры противодействия пандемии.

7 cентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время столица не планируетвводить новые ограничения и добавил, что власти «максимально избегают» антиковидных мер.