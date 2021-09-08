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Вышел первый тизер «Матрицы 4»

Юлия Курганова

Развлечения
Вышел первый тизер «Матрицы 4»
кадр из фильма «Матрица»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на YouTube первый тизер фильма «Матрица 4».

В 15-секундном видео показаны синяя и красная таблетки с надписью «Выбор за тобой». Полноценный трейлер фантастической ленты выйдет 9 сентября.

Кроме того, перед выходом картины был создан сайт, посетители которого могут выбрать одну из таблеток, кликнув по ней. После этого на экране появляются еще два интерактивных тизера к фильму.

Еще год назад Киану Ривз раскрыл детали новой «Матрицы». По его словам, это будет фильм о любви.

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