Свыше 2,6 тысячи разработок представили на платформе «Карта инновационных решений»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более двух с половиной тысяч разработок уже представили на московской онлайн-платформе «Карта инновационных решений». Об этом в среду, 8 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, около 1 800 организаций из России показали свои проекты в рамках программы.

— Сегодня на платформе можно найти более 2,6 тысячи технологичных решений. Почти две трети из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности, — заявила заммэра столицы.

Она отметила, что искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные — самые популярные сферы в современных разработках.

На онлайн-платформе каждому проекту выдают специальную карточку, где указаны полезные свойства и преимущества продукта. Некоторые записи дополняют фотографиями, видеороликами или презентациями.

Сервис «Карта инновационных решений» предлагает следующие разделы: «Торговля и услуги», «Туризм и отдых», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Безопасность», «Образование и кадры», «Строительство и капитальный ремонт», «Социальное обеспечение», «Экология» и «Транспорт и мобильность».

Здесь представлены такие разработки: система складской инвентаризации с помощью дронов, робот-стимулятор пациента для обучения студентов-медиков, умное зеркало для профилактики и коррекции дефектов речи у детей и многие другие.

В понедельник, 6 сентября, Наталья Сергунина анонсировала программу мероприятий в Москве к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. По ее словам, культурные учреждения столицы до конца текущего года проведут около 180 лекций, занятий и мастер-классов.