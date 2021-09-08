Город помог девяти компаниям разместить производства в Москве с начала года

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С начала текущего года Агентство промышленного развития (АПР) Москвы помогли девяти компаниям разместить на территории столицы свои производства. Предприятия намерены потратить на развитие порядка двух миллиардов рублей.

— Услуга по подбору площадок становится все более востребованной среди московских предприятий. Если в прошлом году мы локализовали семь компаний, то в этом году помогли уже девяти предприятиям расширить или разместить производство в столице. Оптимально подобранная площадка позволяет больше инвестировать в изготовление и выпуск продукции. Так, девять предприятий вложат в свое развитие 1,8 миллиарда рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря выделенным под производство площадкам в столице появляются новые рабочие места.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что площадь территорий, которые АПР нашло для предприятий, составила 9,8 тысячи квадратных метров. В результате город получит 240 новых рабочих мест.

Он добавил, что в АПР может обратиться любая промышленная компания, которой нужно будет заполнить техническое задание, где указать площадь необходимого помещения или земельного участка, предпочтения по расположению, потребность в инженерной инфраструктуре и специфические особенности будущего предприятия. После этого агентство предлагает заявителю подходящие площадки. Оно не только подбирает территорию, но и оказывает сопровождение до заключения договора аренды или покупки, пишет официальный сайт мэра Москвы.