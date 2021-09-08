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В подмосковном Ногинске произошел хлопок газа

Михаил Алимов

Происшествия
В подмосковном Ногинске произошел хлопок газа
Фото: telegram/РИА Новости

Хлопок газа произошел в подмосковном городе Ногинск. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает ТАСС.

— Частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, — говорится в сообщении Telegram-канала агентства.

По сообщениям источника ТАСС, под завалами в доме могут находиться люди.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области «Вечерней Москве» сообщили, что на место инцидента выехали следователи и криминалисты.

В июле «ВМ» писала о похожем случае. Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Таганском районе Москвы. Инцидент произошел на 8-м этаже жилого дома по адресу Качалинская улица, дом 9. По прибытии на место случившегося экстренные службы обнаружили выбитые окна квартиры. Позже в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что на 8-м этаже загорелась кухонная мебель. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

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