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Вызовы третьего десятилетия обсудят на Форуме социальных инноваций регионов

Анастасия Колоскова

Город
Вызовы третьего десятилетия обсудят на Форуме социальных инноваций регионов
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Известные футурологи, ученые, политики, главы городов и регионов, общественные деятели и социальные предприниматели обсудят новые тренды медицины, образования и социальной политики на IV Форуме социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве с 9 по 11 сентября.

Организатором форума выступает Совет Федерации РФ и правительство Москвы.

Ключевыми темами станут здоровье личности и общества, адресная социальная политика, направленная на увеличение доходов и качества жизни граждан, перезагрузка системы образования, цифровизация экономики, подготовка востребованных специалистов, развитие сельских территорий и улучшение социальной инфраструктуры, снятие стресса в условиях большого города и счастье горожан.

В пленарном заседании форума будут участвовать руководители городов и регионов, а также эксперты из разных сфер. В их числе будут мэр Москвы Сергей Собянин, Председатель Правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и другие.

Три стратегические сессии будут посвящены проблемам мира после пандемии коронавируса, глобальным вызовам и перспективам развития.

Во время экспертной сессии «Социальные аспекты в инфраструктурных проектах. Как обеспечить баланс интересов?» обсудят, как бизнес и государство могут объединиться для решения задач развития транспорта и строительства дорог, благоустройства городской среды и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Еще одной темой обсуждения во время сессии на пленарном интервью станет «Рынок труда: новые вызовы и возможности».

Все большую актуальность приобретает тема активного долголетия. В следующие несколько десятилетий число пожилых граждан в стране увеличится на 10 миллионов человек. Как дольше жить и сохранить здоровье, обсудят на экспертной сессии, в которой примут участие представители Министерства труда РФ, правительства Москвы и региональных социальных государственных и негосударственных структур.

В общей сложности в рамках форума пройдут 50 мероприятий: 34 дискуссии, девять стратегических и экспертных сессий, пять открытых лекций и два пленарных заседания, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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