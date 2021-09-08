«Снять штаны и ругаться матом»: Михалков высказался по поводу современных актеров

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Преодоление внутренних барьеров, к которому стремятся современные молодые актеры, не является признаком профессионализма. Такое мнение выразил режиссер, актер и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Он подчеркнул, что свобода не может заменить собой мастерство, а актеру нужно задуматься над тем, что он предложит зрителю после того, как преодолеет барьеры.

— Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы, — приводит слова мэтра ФАН.

По убеждению Михалкова главная свобода — это независимое обладание профессией, когда актер «вооружен технически, как ремесленник». Он назвал проблемой современных актеров то, что научились делать «как», но не совсем понимают «что», а в этом и состоит талант.Режиссер отметил, что и зайца научить играть на барабанах, если объяснить ему «как», однако он вряд ли поймет, «что» именно он делает.

Также режиссер Никита Михалков рассказал, что не хотел бы возглавить Российский оскаровский комитет.