Наталья Сергунина рассказала об участии Москвы во всероссийской культурной программе «Пушкинская карта»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября. Теперь молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы «Мир» — туда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры. В столице участников программы ждет свыше 1,5 тысячи мероприятий, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— К программе «Пушкинская карта» присоединилось уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Желающих очень много. Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает 1,5 тысячи. Почти 700 из них — театральные постановки, — сообщила Наталья Сергунина.

Заявку на оформление карты можно подать с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги». Она доступна в двух вариантах — виртуальном и пластиковом, для участия в программе подойдут оба. На карте, оформленной в 2021 году, уже будет три тысячи рублей, которые нужно использовать до конца декабря. А с 1 января 2022-го владельцы карты получат по пять тысяч рублей. Их необходимо израсходовать в течение календарного года.

Чтобы приобрести билет в театр или на концерт, нужно зайти на портал «Культура.рф» или в приложение «Госуслуги.Культура» и перейти в раздел «Афиша». Здесь можно выбрать интересующее событие и удобную дату. Пользователя переадресуют на сайт культурного учреждения или билетного оператора, где он сможет выбрать места в зале и оплатить билет с помощью «Пушкинской карты».

Куда пойти в Москве участникам «Пушкинской карты»

Среди ближайших событий, доступных участникам «Пушкинской карты» в столице, — спектакль в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, тематическая экскурсия в Музее М. А. Булгакова и балет в концертном зале «Москонцерт Холл».

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина (Тверской бульвар, дом 23) можно посмотреть спектакль «Влюбленный Шекспир». Это остроумная фантазия на тему биографии английского драматурга, в которой он обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из главных своих шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта». Спектакль получил премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая режиссерская работа» (Евгений Писарев) и «Звезда театрала» в номинации «Лучший режиссер» (Евгений Писарев). Увидеть его можно 19 сентября и 15 октября в 19:00.

Зрителей ждут и в Московском театре Олега Табакова (Малая Сухаревская площадь, дом 5) на спектакль «И никого не стало». Он поставлен по пьесе Агаты Кристи, написанной ей по мотивам собственного романа «Десять негритят». Показы пройдут 22 и 23 сентября в 19:00.

А в концертном зале «Москонцерт Холл» (Каланчевская улица, дом 33) покажут балет «Лебединое озеро». Его представит Государственный московский театр балета классической хореографии (Moscow Ballet La Classique) 24 сентября и 29 октября в 19:00.

Помимо спектаклей, в список мероприятий, которые могут посетить участники «Пушкинской карты», вошли более 130 выставок, 340 концертов и 60 экскурсий. Кроме того, молодых людей приглашают на мастер-классы, творческие встречи, праздники.

Музей М. А. Булгакова (Большая Садовая улица, дом 10) предлагает посетить тематическую экскурсию «Театральный роман Михаила Булгакова» по основной экспозиции. Гостям расскажут о роли Московского художественного академического театра (МХАТ) в жизни писателя. Именно в МХАТе состоялась премьера самой успешной булгаковской пьесы «Дни Турбиных», ему был посвящен и роман «Записки покойника (Театральный роман)». Экскурсии проходят с 1 сентября по 29 декабря.

В Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 1) 12 ноября в 18:00 можно послушать лекцию «Импрессионизм. Великий Моне. Путеводитель по искусству». Посетители узнают, почему слово «импрессионизм» когда-то считалось ругательством, а Моне часто писал стога сена, Руанский собор и кувшинки в воде. Лекцию проведет Олег Грознов, искусствовед, научный сотрудник Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева.

Музей-усадьба «Люблино» (Летняя улица, дом 1) приглашает на выставку «История московского шоколада». Гости увидят коллекцию шоколадных яиц начала XX века. В нее входят уникальные сладости, сделанные на столичных кондитерских фабриках еще до революции. Также посетители могут принять участие в мастер-классе и приготовить шоколад сами.

Анонсы московских спектаклей, выставок, концертов и фестивалей, доступных для посещения по программе «Пушкинская карта», можно найти в афише портала mos.ru. Здесь регулярно публикуют описания ближайших мероприятий, которые проходят в музеях, театрах, парках, концертных залах и библиотеках, подведомственных столичному департаменту культуры. Чтобы ознакомиться с программой, необходимо набрать «Пушкинская карта» в строке поискового запроса.